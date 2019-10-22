Розвиток футбольної інфраструктури на Закарпатті став ключовою темою візиту президента УАФ до області.

Андрій Павелко, зокрема, взяв участь у відкритті реконструйованого спорткомплексу “Карпати” в місті Хуст. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На об’єкті є два футбольні поля з натуральним та штучним покриттям, майданчики для волейболу, баскетболу та гандболу, а також зона легкої атлетики, комфортабельні роздягальні, кімнати для суддів та трибуни на 2000 місць.

Головним пунктом святкової програми відкриття стадіону став матч ветеранів київського футбольного клубу “Динамо” та команди клубу “Хуст”. До Хуста завітали такі легенди українського футболу, як Іван Яремчук, Олег Саленко, Юрій Дмитрулін та інші.

На Закарпатті відкрили реконструйований спорткомплекс “Карпати” / Фото: УАФ

Також Андрій Павелко проінспектував стадіон “Авангард” в Ужгороді, який було відкрито після реконструкції навесні цього року. Наразі цей футбольний комплекс готовий приймати матчі загальноукраїнського та міжнародного рівня.