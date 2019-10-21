Павелко прокоментував конфлікт із Суркісом: Це все маячня

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував конфлікт, який нібито стався між ним, президентом київського футбольного клубу “Динамо” Ігорем Суркісом і його братом Григорієм Суркісом 14 жовтня на “Олімпійському” під час матчу Україна — Португалія.

Андрій Павелко у коментарі Football Hub, зокрема, зазначив, що конфлікту, а тим паче бійки не було, були "лише хороші емоції в роздягальні та на трибуні".

“Це все маячня. Навіть смішно. Ви бачили чудовий футбол і задоволені обличчя у ВІП-ложі. Спроби перевести увагу від класної гри збірної і хорошої роботи УАФ на інше — вигадані. На нас були спрямовані камери до, під час і після матчу. Були лише хороші емоції в роздягальні і на трибуні. Тому мені смішно всю цю інформацію сприймати. Кожен такий фейк викликає у мене лише посмішку”, - сказав Павелко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що конфлікт почався з того, що Григорій Суркіс без запрошення зайняв місце у президентській ложі, де, зокрема, перебували запрошені ветерани АТО, звільнені моряки та інші полонені Кремля, яких обміняли у вересні. Начебто між Андрієм Павелком і Григорієм Суркісом сталася з цього приводу бійка.

Фото: УАФ