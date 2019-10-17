Стали відомі подробиці конфлікту між Павелком і Суркісом на матчі Україна — Португалія

У президента УАФ Андрія Павелка під час матчу збірної України у кваліфікації на Євро-2020 проти Португалії стався конфлікт із президентом київського футбольного клубу “Динамо” Ігорем Суркісом і його братом Григорієм Суркісом.

Як стало відомо “Футбол 24” від джерела в УАФ, конфлікт почався з того, що Григорій Суркіс без запрошення зайняв місце у президентській ложі, де, зокрема, перебували запрошені ветерани АТО, звільнені моряки та інші полонені Кремля, яких обміняли у вересні.

"Побачивши Суркіса,.. вони звернули на це увагу президента УАФ, який їх туди і запросив. Мовляв, або він звідси піде, або ми, тому що це вже перебір - лише місяць тому повернутися з полону і сидіти тут, в одній ложі з прокремлівським депутатом. Андрій Павелко звернувся з відповідним проханням до Суркіса, той уперся, що і спровокувало конфлікт”, - повідомило джерело.

Про конфлікт, який стався на “Олімпійському” 14 жовтня, стало відомо з ресурсу prosports.kz, який опублікував версію голови профспілки українських футболістів Олега Печерного: "Павелко в нетверезому стані почав приставати до братів Григорія та Ігоря Суркісів, колишньому прем'єр-міністру України Валерію Пустовойтенку. Для чогось спробував їх вигнати з VIP-ложі, але отримав гідну відповідь - удар в обличчя. Але Павелко не заспокоївся і повернувся продовжити розбирання разом із кримінальним авторитетом на прізвисько "Нарик". Зупинити конфлікт змогла лише поліція, але інформація дійшла до президента України Володимира Зеленського. Павелку довелося дзвонити йому, виправдовуватися і вибачатися".

У той же час "Футбол 24" стало відомо від безпосереднього свідка, що саме Григорій Суркіс отримав ляпаса, "тому що було за що". Вже наступного дня після згаданих подій Суркіс-старший брав участь у засіданні Комітету з питань молоді та спорту, на якому розглядали інцидент з Андрієм Павелком.

Фото: 1927.kiev.ua