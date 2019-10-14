Сенцов та інші звільнені полонені відвідають матч Україна — Португалія

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко запросив Олега Сенцова разом з іншими звільненими з російського полону відвідати матч Україна — Португалія, який відбудеться 14 жовтня на “Олімпійському”.

Про зустріч із Олегом Сенцовим, яка відбулася в Будинку футболу, Андрій Павелко написав у своєму Facebook.

“Українець-кримчанин і палкий вболівальник національної збірної України, який виявився сильнішим за всю авторитарну систему агресора, — Олег Сенцов. Велика честь приймати такого гостя в Будинку футболу, поспілкуватися і, користуючись нагодою, запросити його разом з іншими звільненими полоненими на матч Україна-Португалія, який відбудеться в День захисника України, 14 жовтня, на НСК “Олімпійський”.

Місяць тому команда Андрія Шевченка присвятила Олегу та всім звільненим патріотам свою яскраву перемогу над литовцями. Тепер Герой України, хоробрістю та нескореністю якого захоплюється весь світ, зможе відповісти збірній своєю підтримкою у вирішальному поєдинку з чемпіоном Європи. Зробити це він може одягнувши унікальну вишиванку, яку отримав сьогодні на добру згадку про нашу зустріч.

Також Олег зрадів, коли дізнався, що вболіватиме за “синьо-жовтих” в товаристві Олега Блохіна і Ігоря Бєланова, грою яких він захоплювався ще в дитячі роки”, - написав Пвавелко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу готується до відбіркових матчів чемпіонату Європи-2020.

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Заключні матчі в групі В підопічні Андрія Шевченка проведуть з Португалією (14 жовтня, Київ) і Сербією (17 листопада, Белград).