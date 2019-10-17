Матч Україна - Португалія став п'ятим за відвідуваністю у відборі на Євро
Укрінформ
Футбольний поєдинок кваліфікації Євро-2020 Україна - Португалія (2:1) зібрав 14 жовтня на київському НСК "Олімпійський" 65 тисяч 883 глядачі.
Це є п'ятим показником у списку найбільш відвідуваних матчів цьогорічного відбору, повідомляє Zbirna.com.
Найбільш відвідувані матчі кваліфікації Євро-2020:
1. Група А. Англія - Болгарія. Лондон, стадіон "Вемблі". 83 тисячі 605 глядачів. Рахунок - 4:0
2. Група А. Англія - Чехія. Лондон, стадіон "Вемблі". 82 575. 5:0
3. Група H. Франція - Албанія. Сен-Дені, "Стад де Франс". 77 655. 4:1
4. Група F. Іспанія - Швеція. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу". 72 205. 3:0
5. Група В. Україна - Португалія. Київ, НСК "Олімпійський" 65 883. 2:1.
Як інформувало агентство, після перемоги над португальцями збірна України здобула перше місце у групі та путівку у фінальну стадію Євро-2020.