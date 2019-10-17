П’ятов наздогнав Шовковського у топ-10 гвардійців в історії збірної України

Жовтневі поєдинки збірної України у відбірковому турнірі футбольного Євро-2020 внесли деякі корективи в історичну таблицю гвардійців “синьо-жовтих”.

Воротар Андрій П’ятов (6 місце) наздогнав у цьому реєстрі свого нинішнього тренера у збірній і колишнього колегу Олександра Шовковського — 92 матчі за національну команду. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Півзахисники Євген Коноплянка (85 матчі) та Андрій Ярмоленко (84) розташувалися на 7 і 8 позиціях.

Топ-10 гвардійців в історії збірної України з футболу наразі виглядає так: 1.Анатолій Тимощук (144 матчі), 2.Андрій Шевченко (111), 3.Руслан Ротань ((100), 4.Олег Гусєв (98), 5.Олександр Шовковський (92), 6.Андрій П’ятов (92), 7.Євген Коноплянка (85), 8.Андрій Ярмоленко (84), 9.Сергій Ребров (75), 10.Андрій Воронін (74).

Нагадаємо, 14 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві національна збірна України з футболу здобула шосту перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи-2020 і достроково гарантувала собі участь у фінальному турнірі XVI континентальної першості. У своєму сьомому відбірковому матчі підопічні Андрія Шевченка обіграли чинного володаря титулу команду Португалії (2:1). Раніше, 11 жовтня, команда зіграла 2:0 проти Литви.

Турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - 11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).

17 листопада в заключному матчі кваліфікації Євро-2020 Україна зіграє в Белграді з футболістами Сербії.