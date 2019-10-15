П’ятов став найкориснішим гравцем матчу Україна - Португалія

Воротар збірної України з футболу Андрій П’ятов отримав найвищу оцінку ефективності гри у вчорашньому матчі проти Португалії (2:1) за даними компанії InStat.

Рейтинг ефективності гри воротаря донецького футбольного клубу "Шахтар" Андрія П’ятова в матчі Україна - Португалія склав найвищі 380 балів. Про це повідомляє Zbirna.com.

Український воротар відбив 9 ударів, 7 разів зіграв на перехопленні (біля його воріт було 14 стандартних положень), виконав 35 передач із точністю 97%.

До топ-3 кращих гравців збірної України також увійшли півзахисник англійського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко (310) і півзахисник італійської "Аталанти" Руслан Малиновський (307).

Кращим гравцем у складі збірної Португалії став Кріштіану Роналду — 337 балів. В активі нападника “Ювентуса” 4 вдалі обведення, 2 гострі передачі, 9 ударів по воротах, 6 влучень у ворота і 1 забитий м'яч. Цікаво, що в двох матчах проти збірної України Роналду зробив 16 пострілів і 9 разів влучив у рамку. Таким чином виходить, що Андрій П’ятов відбив 8 ударів у виконанні зіркового португальського футболіста.

Як повідомлялося, 14 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві національна збірна України з футболу здобула шосту перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи-2020 і достроково гарантувала собі участь у фінальному турнірі XVI континентальної першості. У своєму сьомому відбірковому матчі підопічні Андрія Шевченка обіграли чинного володаря титулу команду Португалії (2:1).

Турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - 11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).