Україні достатньо 1 очка для потрапляння в перший кошик футбольного Євро-2020

Збірна України може гарантувати собі місце в першому кошику жеребкування футбольного Євро-2020, якщо набере 1 очко в наступному матчі.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Заключний поєдинок відбору Євро-2020 з футболу збірна України проведе 17 листопада в Белграді проти Сербії.

До першого кошика потрапляють 6 команд, що посіли перші місця за підсумками кваліфікаційного раунду. Наразі Україна є найкращою серед усіх команд, що йдуть першими у своїх групах відбору. Хорватія та Ірландія вже не мають математичних шансів обігнати Україну.

Як повідомлялося, 14 жовтня національна збірна України з футболу здобула шосту перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи-2020 і достроково гарантувала собі участь у фінальному турнірі XVI континентальної першості. У своєму сьомому відбірковому матчі підопічні Андрія Шевченка обіграли чинного володаря титулу команду Португалії (2:1).

Турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - 11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).