13-річна баскетболістка отримала виклик до національної збірної

Тренерський штаб жіночої національної збірної Литви викликав на матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року проти Албанії та Туреччини 13-річну Юсте Йосите.

14 листопада збірна Литви гратиме вдома проти Албанії, а 17 листопада - на виїзді проти Туреччини. 14 років юній баскетболістці виповниться за дві доби після поєдинку з Туреччиною. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Форвард Юсте Йосите вважається головним вундеркіндом жіночого баскетболу Литви. Вона допомогла збірній U-16 дійти до фіналу чемпіонату Європи, а команді U-17 вперше вийти на чемпіонат світу.

Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу свої перші матчі кваліфікації чемпіонату Європи зіграє 14 листопада в Бельгії та 17 листопада в Харкові проти Португалії.