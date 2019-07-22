Баскетбольні збірні України отримали суперників у кваліфікації Євро-2021
У чоловіків у відборі виступають 32 національні команди. У тому числі й чотири господарі фінального турніру: Німеччина, Чехія, Італія та Грузія, повідомляє прес-служба ФБУ.
Збірна України гратиме у групі F проти Австрії, Угорщини та Словенії.
До фінального турніру виходять три перші команди з групи. У квартетах, де грають команди-господарі, разом з ними далі йдуть дві дві перші команди групи.
Поєдинки кваліфікації відбуватимуться у три "вікна": 17 та 25 лютого 2020 року, 23 листопада та 1 грудня 2020, 15 та 23 лютого 2021-го.
Група A
(Словаччина/Кипр/Румунія), Польща, Ізраїль, Іспанія
Група B
Італія, Північна Македонія, Естонія, Росія
Група C
Чехія, Бельгія, Литва, (Албанія/Білорусь/Данія)
Група D
Хорватія, Туреччина, Голландия, Швеція
Група E
Фінляндія, Грузія, (Швейцарія/Португалія/Ісландія), Сербія
Група F
Австрія, Угорщина, Словенія, УКРАЇНА
Група G
Німеччина, Чорногорія, (Люксембург/Косово/Гібралтар), Франція
Група H
Греція, Латвія, Боснія і Герцеговина, Болгарія.
У кваліфікації чемпіонату Європи-2021 серед жінок беруть участь 35 команд. На чемпіонат Європи вийдуть 9 переможців груп та 5 найкращих команд серед тих, що фінішують другими.
Матчі кваліфікації проходитимуть у три "вікна": 10–18 листопада 2019 року, 8-16 листопада 2020 року та 31 січня–8 лютого 2021-го.
Група А
Словенія, Греція, Ісландія, Болгарія
Група В
Швеція, Чорногорія, Ізраїль
Група С
Росія, Боснія і Герцеговина, Швейцарія, Естонія
Група D
Італія, Чехія, Румунія, Данія
Група E
Сербія, Туреччина, Литва, Албанія,
Група F
Велика Британія, Білорусь, Польща
Група G
Бельгія, УКРАЇНА, Португалія, Фінляндія
Група H
Угорщина, Словаччина, Голландія
Група I
Латвія, Хорватія, Німеччина, Північна Македонія.