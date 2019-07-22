Баскетбольні збірні України отримали суперників у кваліфікації Євро-2021

Міжнародна федерація баскетбольних асоціацій (ФІБА) провела жеребкування чоловічого та жіночого чемпіонатів Європи 2021 року.

У чоловіків у відборі виступають 32 національні команди. У тому числі й чотири господарі фінального турніру: Німеччина, Чехія, Італія та Грузія, повідомляє прес-служба ФБУ.

Збірна України гратиме у групі F проти Австрії, Угорщини та Словенії.

До фінального турніру виходять три перші команди з групи. У квартетах, де грають команди-господарі, разом з ними далі йдуть дві дві перші команди групи.

Поєдинки кваліфікації відбуватимуться у три "вікна": 17 та 25 лютого 2020 року, 23 листопада та 1 грудня 2020, 15 та 23 лютого 2021-го.

Група A

(Словаччина/Кипр/Румунія), Польща, Ізраїль, Іспанія

Група B

Італія, Північна Македонія, Естонія, Росія

Група C

Чехія, Бельгія, Литва, (Албанія/Білорусь/Данія)

Група D

Хорватія, Туреччина, Голландия, Швеція

Група E

Фінляндія, Грузія, (Швейцарія/Португалія/Ісландія), Сербія

Група F

Австрія, Угорщина, Словенія, УКРАЇНА

Група G

Німеччина, Чорногорія, (Люксембург/Косово/Гібралтар), Франція

Група H

Греція, Латвія, Боснія і Герцеговина, Болгарія.

У кваліфікації чемпіонату Європи-2021 серед жінок беруть участь 35 команд. На чемпіонат Європи вийдуть 9 переможців груп та 5 найкращих команд серед тих, що фінішують другими.

Матчі кваліфікації проходитимуть у три "вікна": 10–18 листопада 2019 року, 8-16 листопада 2020 року та 31 січня–8 лютого 2021-го.

Група А

Словенія, Греція, Ісландія, Болгарія

Група В

Швеція, Чорногорія, Ізраїль

Група С

Росія, Боснія і Герцеговина, Швейцарія, Естонія

Група D

Італія, Чехія, Румунія, Данія

Група E

Сербія, Туреччина, Литва, Албанія,

Група F

Велика Британія, Білорусь, Польща

Група G

Бельгія, УКРАЇНА, Португалія, Фінляндія

Група H

Угорщина, Словаччина, Голландія

Група I

Латвія, Хорватія, Німеччина, Північна Македонія.