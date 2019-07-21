Збірна України увійшла в ТОП-10 на чемпіонаті Європи U20 з баскетболу

Баскетболісти чоловічої збірної України (гравці до 20 років) посіли 10-те місце на чемпіонаті Європи U20 (Дивізіон А), який проходив в Ізраїлі.

В "втішному" матчі за 9-10 місця "синьо-жовті" поступилися в овертаймі команді Греції - 98:109 (18:23, 23:25 24:29, 29:17, 4:15), повідомляє Укрінформ. Читайте також: Українці обіграли баскетболістів Чорногорії на чемпіонаті Європи U20 "Золото" молодіжного Євро-2019 виграли баскетболісти Ізраїлю, які у фіналі взяли гору над іспанцями (92:84), "бронзу" в матчі за 3-тє місце з французами завоювали німці (73:65).