Українці обіграли баскетболістів Чорногорії на чемпіонаті Європи U20

Українці обіграли баскетболістів Чорногорії на чемпіонаті Європи U20

Укрінформ
Баскетболісти чоловічої збірної України (гравці до 20 років), яким не вдалося пробитися до чвертьфіналу чемпіонату Європи U20 (Дивізіон А) в Ізраїлі, продовжують боротьбу у "втішному" турнірі за 9-16 місця.

Після перемоги над командою Польщі (76:71) "синьо-жовті" обіграли баскетболістів Чорногорії - 72:58 (20:12, 21:20, 13:11, 18:15), повідомляє Укрінформ.

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У поєдинку за 9-10 місця українці 21 липня зустрінуться з командою Греції, яка в свою чергу переграла збірну Словенії - 89:80 (22:23 28:19, 19:18, 20:20).

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