Українці обіграли баскетболістів Чорногорії на чемпіонаті Європи U20

Баскетболісти чоловічої збірної України (гравці до 20 років), яким не вдалося пробитися до чвертьфіналу чемпіонату Європи U20 (Дивізіон А) в Ізраїлі, продовжують боротьбу у "втішному" турнірі за 9-16 місця.

Після перемоги над командою Польщі (76:71) "синьо-жовті" обіграли баскетболістів Чорногорії - 72:58 (20:12, 21:20, 13:11, 18:15), повідомляє Укрінформ. Читайте також: Українці обіграли баскетболістів Польщі на чемпіонаті Європи U20 У поєдинку за 9-10 місця українці 21 липня зустрінуться з командою Греції, яка в свою чергу переграла збірну Словенії - 89:80 (22:23 28:19, 19:18, 20:20).