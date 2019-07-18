Українці обіграли баскетболістів Польщі на чемпіонаті Європи U20

Українці обіграли баскетболістів Польщі на чемпіонаті Європи U20

Укрінформ
Баскетболісти чоловічої збірної України (гравці до 20 років), яким не вдалося пробитися до чвертьфіналу чемпіонату Європи U20 (Дивізіон А) в Ізраїлі, розпочали боротьбу у "втішному" турнірі за 9-16 місця.

Першу гру українці провели проти команди Польщі, здобувши перемогу з рахунком 76:71 (23:13, 16:11, 16:19, 18:28), повідомляє Укрінформ.

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В інших матчах ігрового дня на турнірі за 9-16 місця молодіжного Євробаскету зустрічаються Сербія - Греція, Італія - Словенія, Чорногорія - Латвія.

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