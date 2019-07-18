Українці обіграли баскетболістів Польщі на чемпіонаті Європи U20

Баскетболісти чоловічої збірної України (гравці до 20 років), яким не вдалося пробитися до чвертьфіналу чемпіонату Європи U20 (Дивізіон А) в Ізраїлі, розпочали боротьбу у "втішному" турнірі за 9-16 місця.

Першу гру українці провели проти команди Польщі, здобувши перемогу з рахунком 76:71 (23:13, 16:11, 16:19, 18:28), повідомляє Укрінформ. Читайте також: Українці програли баскетболістам Франції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи U20 В інших матчах ігрового дня на турнірі за 9-16 місця молодіжного Євробаскету зустрічаються Сербія - Греція, Італія - Словенія, Чорногорія - Латвія.