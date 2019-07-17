Українці програли баскетболістам Франції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи U20

Баскетболістам чоловічої збірної України (гравці до 20 років) не вдалося пробитися до чвертьфіналу чемпіонату Європи U20 (Дивізіон А), який проходить в Ізраїлі.

В 1/8 фіналу українці програли команді Франції - 40:68 (17:13, 6:13, 10:24, 7:18), повідомляє Укрінформ. Читайте також: Українці програли баскетболістам Ізраїлю на чемпіонаті Європи U20 "Синьо-жовті" продовжать виступ на молодіжному Євробаскеті в турнірі за 9-16 місця. 18 липня підопічні Валерія Плеханова зустрінуться з ровесниками з Польщі, які у свою чергу поступилися збірній Хорватії (75:89).