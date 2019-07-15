Українці програли баскетболістам Ізраїлю на чемпіонаті Європи U20

Українці програли баскетболістам Ізраїлю на чемпіонаті Європи U20

Укрінформ
Баскетболісти чоловічої збірної України (гравці до 20 років) зазнали другої поразки на чемпіонаті Європи U20 (Дивізіон А).

Після стартової невдачі у зустрічі з італійцями (58:85) і перемоги над сербами (68:63) "синьо-жовті" у матчі третього кола з рахунком 74:93 (29:17, 16:26, 16:23, 13:27) програли господарям турніру команді Ізраїлю і посіли останнє, четверте, місце у групі В молодіжного Євробаскету-2019, повідомляє Укрінформ.

В іншому поєдинку квартету серби обіграли італійців - 73:69 (20:19, 21:17, 17:19, 15:14).

Турнірне становище: Сербія - 5 очок, Ізраїль - 5, Італія - 4, Україна - 4.

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Матч 1/8 фіналу підопічні Валерія Плеханова зіграють проти збірної Франції, яка після перемоги над однолітками з Туреччини (69:57) виграла групу А.

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