Українці програли баскетболістам Ізраїлю на чемпіонаті Європи U20

Баскетболісти чоловічої збірної України (гравці до 20 років) зазнали другої поразки на чемпіонаті Європи U20 (Дивізіон А).

Після стартової невдачі у зустрічі з італійцями (58:85) і перемоги над сербами (68:63) "синьо-жовті" у матчі третього кола з рахунком 74:93 (29:17, 16:26, 16:23, 13:27) програли господарям турніру команді Ізраїлю і посіли останнє, четверте, місце у групі В молодіжного Євробаскету-2019, повідомляє Укрінформ.

В іншому поєдинку квартету серби обіграли італійців - 73:69 (20:19, 21:17, 17:19, 15:14).

Турнірне становище: Сербія - 5 очок, Ізраїль - 5, Італія - 4, Україна - 4.

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Матч 1/8 фіналу підопічні Валерія Плеханова зіграють проти збірної Франції, яка після перемоги над однолітками з Туреччини (69:57) виграла групу А.