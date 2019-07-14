Збірна України обіграла баскетболістів Сербії на чемпіонаті Європи U20

Збірна України обіграла баскетболістів Сербії на чемпіонаті Європи U20

Укрінформ
Баскетболісти чоловічої збірної України (гравці до 20 років) здобули свою першу перемогу на чемпіонаті Європи U20 (Дивізіон А).

"Синьо-жовті" у матчі другого туру переграли команду Сербії - 68:63 (20:15, 17:19, 15:10, 16:19), повідомляє Федерація баскетболу України.

Підопічні Валерія Плеханова заволоділи перевагою ще у першій чверті і не відпускали її до завершення поєдинку. Незважаючи на брак зросту, українці майже не програли боротьбу на підбираннях, ефективно працювали у нападі. Ну і найголовніше - за гру наша команда пропустила лише 63 очки від одного з фаворитів турніру, виконавши величезний обсяг роботи у захисті.

Окремої уваги заслуговує гра від лідера команди Іссуфа Санона, який, як і вся команда, відпрацьовував на своїй половині майданчика, але при цьому набрав 30 очок з 68 командних. Його рейтинг ефективності в цьому матчі склав 29 балів.

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Збірна України перемогла з рахунком 68:62, завдавши сербам першої поразки на турнірі. Свій наступний матч підопічні Валерія Плеханова зіграють 15 липня проти господарів турніру збірної Ізраїлю, яка сьогодні зустрічається з італійцями.

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