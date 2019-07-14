Збірна України обіграла баскетболістів Сербії на чемпіонаті Європи U20

Баскетболісти чоловічої збірної України (гравці до 20 років) здобули свою першу перемогу на чемпіонаті Європи U20 (Дивізіон А).

"Синьо-жовті" у матчі другого туру переграли команду Сербії - 68:63 (20:15, 17:19, 15:10, 16:19), повідомляє Федерація баскетболу України.

Підопічні Валерія Плеханова заволоділи перевагою ще у першій чверті і не відпускали її до завершення поєдинку. Незважаючи на брак зросту, українці майже не програли боротьбу на підбираннях, ефективно працювали у нападі. Ну і найголовніше - за гру наша команда пропустила лише 63 очки від одного з фаворитів турніру, виконавши величезний обсяг роботи у захисті.

Окремої уваги заслуговує гра від лідера команди Іссуфа Санона, який, як і вся команда, відпрацьовував на своїй половині майданчика, але при цьому набрав 30 очок з 68 командних. Його рейтинг ефективності в цьому матчі склав 29 балів.

Збірна України перемогла з рахунком 68:62, завдавши сербам першої поразки на турнірі. Свій наступний матч підопічні Валерія Плеханова зіграють 15 липня проти господарів турніру збірної Ізраїлю, яка сьогодні зустрічається з італійцями.