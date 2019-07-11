Збірна України з баскетболу стала срібним призером Всесвітньої Універсіади-2019

На XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі (Італія) завершився баскетбольний турнір.

У фіналі змагань чоловіча студентська збірна України з рахунком 63:85 (15:28, 8:20, 18:16, 22:21) поступилася команді США і здобула срібні нагороди, повідомляє Укрінформ.

Бронзові медалі Всесвітньої Універсіади виграли баскетболісти Австралії, які у протистоянні за 3-тє місце завдали поразки суперникам з Ізраїлю - 86:69 (24:9, 23:16, 15:23, 24:21).

В активі України в Неаполі 1 золота, 2 срібні та 3 бронзові медалі.

Студентські Ігри-2019 пройдуть до 14 липня.