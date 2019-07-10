Жіноча збірна України з баскетболу завершила Універсіаду-2019 на останньому місці

Жіноча збірна України з баскетболу завершила виступ на Універсіаді-2019 на останньому місці.

10 липня студентська збірна України з баскетболу програла команді Аргентині в заключному матчі Універсіади-2019 з рахунком 46:52 (9:13, 14:9, 13:18, 16:6). Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

У першій половині боротьба була майже рівною. Спочатку українська команда здобула невелику перевагу після стартової чверті, яку суперниці відіграли до великої перерви. У третій 10-хвилинці українки знову вийшли вперед і на заключну чверть були попереду на 4 очки. Однак здобути першу перемогу на змаганнях в Неаполі не вдалося. Аргентинки потужніше відіграли заключні хвилини.

Відтак збірна України програла всі 6 матчів на баскетбольному турнірі Універсіади та фінішувала останньою.