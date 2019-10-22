Калениченко зупинився у другому раунді на турнірі АТР у Китаї
Укрінформ
Український тенісист Данило Калениченко припинив боротьбу на турнірі ATP Challenger у Лючжоу (Китай).
У другому раунді турніру 2019 LIUZHOU OPEN із призовим фондом 54 тис. 160 доларів Данило Калениченко зазнав поразки в матчі з 13-м сіяним. Про це повідомляє БТУ.
Український тенісист поступився Роману Сафіулліну з Росії з рахунком 5:7, 4:6.
Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин. Калениченко програв 3 гейми на своїй подачі, а сам виконав 1 брейк.
Фото: ФТУ