Гвоздик після поразки від Бетербієва потрапив до лікарні

Український боксер програв технічним нокаутом в 10-у раунді.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик після програного бою проти Артура Бетербієва відправився в лікарню в якості запобіжного заходу. Про це повідомляє журналіст ESPN Дан Рафаель в Twitter.

Український боксер Олександр Гвоздик програв росіянину Артуру Бетербієву в об'єднавчому бою за титули WBC і IBF в напівважкій вазі. В 10-у раунді Гвоздик кілька разів опинявся в нокдауні і у підсумку рефері зупинив бій.

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Це перша поразка в професіональній кар'єрі Гвоздика. До цього 32-річний українець виграв 17 поєдинків поспіль

Переможець бою Артур Бетербієв став чемпіоном світу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF.