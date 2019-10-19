Гвоздик програв Бетербієву і втратив титул WBC

Український боксер програв технічним нокаутом в 10-у раунді.

Український боксер Олександр Гвоздик програв росіянину Артуру Бетербієву в об'єднавчому бою за титули WBC і IBF в напівважкій вазі. Про це повідомляє Укрінформ.

Поєдинок відбувся в Філадельфії (США). Вже в першому раунді Бетербієву зарахували спірний нокдаун, хоча він відверто штовхав українця. Згодом нокдаун відмінили. В 6-у раунді суперники обмінялися потужними серіями і Гвоздик навіть присів на коліно.

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В 9-у раунді Гвоздик багато пропустив і ледве встояв до гонгу. В 10-у раунді Гвоздик кілька разів опинявся в нокдауні і у підсумку рефері зупинив бій.

Переможець бою Артур Бетербієв став чемпіоном світу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF.

Це перша поразка в професіональній кар'єрі Гвоздика. До цього 32-річний українець виграв 17 поєдинків поспіль.

Нагадаємо, титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Гвоздик здобув в грудні минулого року, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона.