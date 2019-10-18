Олександр Красюк: Ідея підпорядкування професіонального боксу ФБУ - абсурдна

На думку відомого промоутера, сьогодні в Україні ніхто не заробляє на вечорах професіонального боксу.

Генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк розповів про своє ставлення до ініціативи Федерації боксу України ліквідувати професіональний бокс, повідомляє Укрінформ.

«Для того, аби з’ясувати причини такого кроку, потрібно проаналізувати стосунки між професіональними боксерськими федераціями та Міжнародною боксерською асоціацією (АІБА), яка займається аматорським боксом. Деякий час тому АІБА вийшла з пропозицією імплементації професіональної ліги. Вони запустили напівпрофесіональну лігу, потім індивідуальну професіональну, ініціювали створення такого собі конгломерату і, робили не дуже вдалі спроби підім’яти під себе світовий професіональний бокс.

Мотив очевидний: АІБА курує аматорський бокс. Всі чемпіони світу серед професіоналів за останні 30-40 років проявили себе і в аматорському боксі. Через 5-7 років олімпійські чемпіони стають зірками професіонального боксу і отримують доступ до значних фінансів. Аматорський бокс фінансується державою, а національні федерації витрачають кошти на підготовку боксерів. Вони отримують чемпіонів, грамоти, нагороди і премії, а боксер, ставши олімпійським чемпіоном чи призером, йде в професіонали, щоб досягнути фінансового успіху й облаштувати своє життя. Саме цей факт є внутрішнім мотивом, йде мова про комерційну складову. Але досвід показує що професіональний бокс і олімпійський, вибачте за штамп - два різні види спорту. Це стверджують усі: від аналітиків до боксерів. Те, що схоже - рукавички і ринг, а решта відрізняється.

ФБУ дорікає, що Ліга професіонального боксу України не співпрацює з жодною міжнародною федерацією, яка має бути внесена до списку міжнародних спортивних організацій? Про які федерації йде мова? Якщо про олімпійські, то до чого тут професіональний бокс? А що стосується міжнародних федерацій, їх у професіональному боксі чотири. Якщо ми зупинимо на вулиці десятьох людей і спитаємо, що їм більш відомо - WBC, WBO, WBA, IBF чи АIBA, мабуть дев’ять із 10 назвуть організації з професіонального боксу. Хоча б тому, тому що вони найчастіше згадувані.

А щодо інтеграції Ліги професіонального боксу України, то з 2005 року на всіх конвенціях чотирьох провідних професіональних боксерських організацій вона присутня. Або в особі віце-президента Аліни Шатернікової, або в особі президента ЛПБУ - Михайла Зав’ялова. Завжди хтось відвідує ці конвенції, щорічно сплачуються внески, відбувається звичайна щоденна рутинна робота. І буквально на цьому тижні Всесвітня боксерська рада (WBC) була визнана Міністерством молоді та спорту України як міжнародна федерація з розвитку професіонального боксу.

Професіональний бокс розвивається і про це чудово відомо в нашій країні. Віталій та Володимир Клички, Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик, Артем Далакян, Віктор Постол. Сергій Дзінзірук, Юрій Нужненко, Андрій Котельник, В’ячеслав Сенченко, Володимир Сидоренко – у нас великий перелік чемпіонів світу з професіонального боксу. І є купа боксерів, які можуть приєднатися до цього чемпіонського списку. Тільки в нашій промоутерській компанії К2 Ukraine це Денис Берінчик, Олег Маліновський, Дмитро Митрофанов. Все працює.

Кажуть, ініціатива ФБУ має тільки фінансову складову: федерація просто хоче заробляти гроші на проведенні вечорів професіонального боксу в Україні. Насправді в нашій країні сьогодні ніхто на цьому не заробляє. Провести боксерське шоу коштує недешево. Але Ліга професіонального боксу України не має стосунку до цього бюджету. Ліга є регулятивним органом, яка забезпечує державну функцію на спортивних змаганнях - присутність супервайзера, лікарів, суддів, «швидкої» і так далі.

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Що буде далі? Все залежить від учасників цього процесу. Вони працюють у цій сфері, і ці люди є основою для формування рішення. Поки що ж ця ідея здається настільки абсурдною, що мало хто із боксерів-професіоналів, промоутерів та менеджерів може повірити в неї», - розповів Олександр Красюк.

Нагадаємо, Федерація боксу України направила офіційний лист за підписом президента ФБУ Володимира Продивуса в Міністерство молоді та спорту з проханням ліквідувати «професіональний бокс» як окремий вид спорту та видалити його з Реєстру визнаних видів спорту в Україні.