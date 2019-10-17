Аліна Шатернікова, віцепрезидент Ліги професіонального боксу України

- Я трохи відкоригувала б інформацію: у 2007 році професіональний бокс став окремим видом спорту. Від Ліги відповідну заяву підписували клуби, промоутерські компанії, менеджери з професіонального боксу, наші чемпіони світу тощо. З того часу професіональний бокс потрапив до реєстру неолімпійських видів спорту. У нас була плідна співпраця з ФБУ, коли з’явилася Всесвітня серія боксу та було створено команду «Українські Отамани». Ми навіть уявити не могли, що через деякий час професіональний бокс дехто забажає прибрати з визнаних видів спорту. Це при тому, що у любительського боксу вистачає власних викликів – сьогодні ліцензійний турнір, де виборюються олімпійські ліцензії у Токіо-2020, проводить Міжнародний Олімпійський комітет (МОК).

- Аліно, як вважаєте, чому саме зараз у ФБУ виникла ідея підпорядкувати професіональний бокс? Раніше передумов таких начебто не було.

Федерація боксу України направила офіційний лист за підписом президента ФБУ Володимира Продивуса в Міністерство молоді і спорту з проханням ліквідувати «професіональний бокс» як окремий вид спорту та видалити його з Реєстру визнаних видів спорту в Україні. Віцепрезидент Ліги професіонального боксу України, єдина в історії нашої країни чемпіонка світу з професіонального боксу Аліна Шатернікова у відвертій розмові детально розповіла про цю ситуацію та поділилася інсайдами, за рахунок чого живе професіональний бокс у нашій країні.

- Федерація вважає що професіональний бокс - це комерційний напрямок в Україні. На думку функціонерів ФБУ, правила в аматорському і професіональному боксі хоча і відрізняються, але не суттєво.

- За цими аргументами, тайський бокс, як і кікбоксинг, теж можуть бути окремими департаментами федерації. Адже ФБУ може сказати – у назвах виду спорту присутнє слово «бокс». Гадаю, що люди, які подали відповідну заяву у Міністерство молоді та спорту, не знали, які об’єктивні тези подати. Тому все це - придумана історія без аргументів і без підкріплення реаліями. У нас є ефективна модель розвитку боксу в аматорському і професіональному боксі. Навіщо це ламати?!

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- В листі ФБУ вказано, що Ліга професіонального боксу України не співпрацює з жодною Міжнародною федерацією. Що скажете на це?

- Чотири рази Ліга професіонального боксу отримувала статус національної федерації – це ексклюзивне право розвивати вид спорту в Україні. Офіційне членство - на першому місці. Чотири рази ми подавали заявку на конкурс, і в переліку обов`язкових документів, присутній пункт, що Ліга – та федерація, яка визнана чотирма організаціями.

Нагадаю, основними в світовому професіональному боксі є чотири міжнародні організації: Всесвітня боксерська рада (WBC), Всесвітня боксерська асоціація (WBA), Міжнародна боксерська федерація (IBF) та Всесвітня боксерська організація (WBO). А буквально на цьому тижні Всесвітня боксерська рада (WBC) була офіційно визнана в Україні Міністерством молоді та спорту як міжнародної федерації по розвитку професіонального боксу.

- Можливо, функціонери ФБУ не вивчили предмет і подумали, що через український професіональний бокс проходять великі фінансові потоки, тому немає сенсу лишатися в стороні?

- Хтозна. Проєкт «Українські Отамани» функціонував у вигляді клубу, але частина від продажі білетів не компенсувала витрат на його утримання. Президент ФБУ Володимир Продивус знає, що всі наші промоутерські компанії проводять івенти за рахунок меценатів. Наприклад, президент Union Boxing Promotion Юрій Рубан, заробляючи у бізнесі, витрачає власні гроші на івенти з професіонального боксу. Тому, якщо деякі функціонери ФБУ вважають, що підім’явши під себе професіональний бокс, на них посипляться мільйони, раджу їм не тішити себе ілюзіями.

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