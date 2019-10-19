В Австрії з 2021 року почнуть застосовувати відеофіксацію у футболі

З березня 2021 року на матчах австрійської футбольної Бундесліги почне використовуватися система відеодопомоги арбітрам (VAR).

Про це йшлося на прес-конференції у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"Це – важливий крок для того, щоб у міжнародному контексті бути на висоті", - заявив президент Футбольної асоціації Австрії (ÖFB) Лео Віндтнер.

За його словами, реалізація цього проєкту є "інвестицією заради блага та майбутнього австрійського футболу". На початковому етапі ÖFB виділить 1 млн євро на впровадження VAR.

У 2017-2018 роках футбольні ліги Німеччини та Італії стали першими, хто перейшов на використання системи відеофіксації VAR. Після цього технічну допомогу арбітрам стали використовувати в Іспанії, Франції, Великій Британії.

В українській Прем’єр-лізі також впроваджується система відеодопомоги арбітрам (VAR). Як було повідомлено у липні 2019 року, вона використовуватиметься в режимі офлайн на матчах УПЛ протягом першого кола змагань сезону-2019/20. Очікується, що після отримання необхідних дозволів ФІФА та ІФАБ використання системи VAR перейде в режим онлайн із початком другого кола змагань сезону-2019/20.

Фото: fifa.com