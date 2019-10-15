У Туреччини можуть відібрати фінал Ліги чемпіонів через військову операцію в Сирії

Фінал ЛЧ-2019/20 повинні зіграти в Стамбулі.

УЄФА розгляне варіант з перенесенням фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/20 зі Стамбула в інше місто. Про це повідомляє tuttomercatoweb.

Таке рішення пов'язане з політичним курсом Туреччини, яка прийняла рішення провести військову операцію проти курдських повстанців на території Сирії. Різні громадські організації звернулися до УЄФА з проханням відібрати у Туреччини право проведення фіналу головного єврокубкового турніру.

«Ми повністю підтримуємо автономію і незалежність спорту, але, звичайно, не можемо замінити ООН, ЄС, держави, дипломатії, послів та інші політичні інститути. Рішення прийматимемо після консультацій з керівництвом організації та президентом», - заявив віце-президент УЄФА Мішель Ува.

Крім того, санкції можуть застосувати щодо національної збірної Туреччини, гравці якої провокаційним чином відзначали забиті м’ячі в ворота Албанії та Франції в матчах відбору на Євро-2020, імітуючи військове вітання.

Фінал Ліги чемпіонів в 2020 році повинні зіграти в Стамбулі на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка.