Кріштіану Роналду забив 700-й гол за кар'єру

У матчі відбіркового етапу чемпіонату Європи-2020 проти збірної України португальський нападаючий Кріштіану Роналду забив свій 700-й гол. Ювілейний гол португальця не завадив Україні здобути перемогу і вийти на Євро-2020 з першого місця.

Про це повідомляє football.ua. Загалом португальський нападаючий забив 450 голів, виступаючи за «Реал Мадрид», 118 голів — за «Манчестер Юнайтед», 95 голів за збірну Португалії, 32 голи за «Ювентус», 5 голів — за «Спортинг». Читайте також: Україна обіграла Португалію і достроково вийшла на футбольне Євро-2020 Роналду тричі ставав кращим гравцем за версією FIFA, двічі отримував нагороду «Золотий м'яч», визнаний кращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи і найрезультативнішим нападаючим збірної Португалії. У своєму сьомому відбірковому матчі Євро-2020 "синьо-жовті" обіграли чинного володаря титулу команду Португалії - 2:1