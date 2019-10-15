Ключовий момент матчу – весь перший тайм – Шевченко

Головний тренер збірної України вважає, що тактичний план на гру спрацював.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Португалією (2:1) в матчі відбору на Євро-2020, про це повідомляє Укрінформ.

«Насамперед, я дотримав свою обіцянку. Вітаю всю Україну. Пообіцяв, що команда кваліфікацію пройде і поїдемо на Євро.

Вдячний Києву і всій Україні за таку підтримку. Думаю, що команда вистояла останні 15 хвилин тільки завдяки такій підтримці наших трибун.

Хлопці всі знають, наскільки зараз вболівають за збірну. Думаю, це додатковий стимул для кожного з них.

Хочу подякувати журналістам. Мені приємно, тому що працюємо в одному напрямку. Ми відкрили двері, Україна знає, що робиться в команді, що хлопці дійсно переживають. Приїжджають, віддаються до кінця. Думаю, якщо завжди з таким ставленням кожен приїжджатиме, підтримка завжди буде.

Хочу подякувати команді. Я сьогодні побачив 11 левів, які билися до кінця. Вдячний їм, тому що було нелегко. Три роки тому ми прийшли і змінили кардинально все. Їм сподобалася ідея, вони закохалися в неї. Ми продовжуємо це робити.

Ключовий момент матчу – увесь перший тайм. Ми трохи змінили нашу тактику. Думаю, ви помітили, що ми зробили. Думаю, це і принесло свої результати. Думаю, португальці трохи не очікували.

Ми знали, де будуть вільні зони, тому поставили Марлоса трохи попереду. Для Ярмоленка і Яремчука відразу ж відкрилися зони, тому два голи прийшли.

Була дуже впевнена гра в обороні в першому таймі. Дуже добре рухалася середня лінія, ми грали компактно. Практично нічого не давали зробити, крім стандартів.

У другому таймі ми знали, що граємо проти сильної команди. Португальці додали дуже сильно.

На жаль, за 15 хвилин до кінця Степаненко отримав червону і пенальті. Не хочу навіть розбирати цей момент. Для мене це в минулому, більше не питайте. Не хочу влазити туди», - сказав Шевченко.

Нагадаємо, збірна України обіграла Португалію 2:1, посіла перше місце у відбірковій групі і вийшла у фінальну частину Євро-2020. Збірна України втретє гратиме на Євро, але напряму з групи вона пробилася вперше.