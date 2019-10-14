Збірна України оголосила заявку на матч проти Португалії

До списку не увійшов захисник Артем Шабанов.

Збірна України оголосила заявку на відбірковий матч Євро-2020 проти Португалії. Про це повідомляє сайт УАФ.

До складу з 23-х гравців не потрапив захисник Артем Шабанов. А ось півзахисник Євген Шахов, який пропускав гру з Литвою, увійшов до заявки.

Заявка збірної України на матч проти Португалії (за номерами):

1.Юрій Паньків, 2.Едуард Соболь, 3.Ігор Пластун, 4.Сергій Кривцов, 5.Сергій Сидорчук, 6.Тарас Степаненко, 7.Андрій Ярмоленко, 8.Руслан Малиновський, 9.Роман Яремчук, 10.Євген Коноплянка, 11.Марлос, 12.Андрій Пятов, 13.Євген Шахов, 14.Віталій Буяльський, 15.Віктор Циганков, 16.Віталій Миколенко, 17.Олександр Зінченко, 18.Жуніор Мораес, 19.Сергій Болбат, 20.Віктор Коваленко, 21.Олександр Караваєв, 22.Микола Матвієнко, 23.Андрій Лунін.

Україна лідирує в групі B відбору на Євро-2020 з відривом в 5 очок від Португалії.

Нагадаємо, що матч збірної України проти Португалії пройде сьогодні на НСК «Олімпійський». Для того, щоб вийти до фінальної частини Євро-2020 і не чекати матчу з Сербією, Україні досить не програти португальцям. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.