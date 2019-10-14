Україна - Португалія: текстова трансляція - сьогодні на Укрінформі

Національна збірна України з футболу сьогодні, 14 жовтня, проведе передостанній, сьомий поєдинок відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020, в якому на НСК "Олімпійський" в Києві зустрінеться з чинним чемпіоном Європи командою Португалії.

Матч о 21.45 покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1", текстова трансляція - на сайті Укрінформу.

Україна і Португалія зустрічалися тричі в офіційних матчах. У відбірковому турнірі до чемпіонату світу 1998 року "синьо-жовті" перемогли в Києві - 2:1, піренейці в Порту - 1:0. На старті нинішньої європейської кваліфікації суперники в березні поділили очки в Лісабоні - 0:0.

Для дострокового виходу у фінальну стадію Євро-2020 "синьо-жовтих" у Києві влаштує нічія, піренейців - перемога.

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Зустріч Українв - Португалія обслуговуватиме англійська бригада арбітрів. Головним рефері призначений суддя з топ-обойми УЄФА - 40-річний Ентоні Тейлор.

В іншому поєдинку відбіркової групи В зійдуться збірні Литви та Сербії.

Заключний матч кваліфікації Євро-2020 збірна України проведе 17 листопада в Белграді проти сербів.

Турнірне становище: Україна - 16 очок (після 6-ти ігор), Португалія - ​​11 (5), Сербія - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6).