Україна - Португалія: текстова трансляція - сьогодні на Укрінформі
Матч о 21.45 покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1", текстова трансляція - на сайті Укрінформу.
Україна і Португалія зустрічалися тричі в офіційних матчах. У відбірковому турнірі до чемпіонату світу 1998 року "синьо-жовті" перемогли в Києві - 2:1, піренейці в Порту - 1:0. На старті нинішньої європейської кваліфікації суперники в березні поділили очки в Лісабоні - 0:0.
Для дострокового виходу у фінальну стадію Євро-2020 "синьо-жовтих" у Києві влаштує нічія, піренейців - перемога.
Зустріч Українв - Португалія обслуговуватиме англійська бригада арбітрів. Головним рефері призначений суддя з топ-обойми УЄФА - 40-річний Ентоні Тейлор.
В іншому поєдинку відбіркової групи В зійдуться збірні Литви та Сербії.
Заключний матч кваліфікації Євро-2020 збірна України проведе 17 листопада в Белграді проти сербів.
Турнірне становище: Україна - 16 очок (після 6-ти ігор), Португалія - 11 (5), Сербія - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6).