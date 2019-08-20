Стартував 29-й розіграш Кубка України з футболу

Матчами першого попереднього етапу розпочався у вівторок, 20 серпня, 29-й розіграш Кубка України з футболу.

Ігровий день відкрив поєдинок на стадіоні "Машинобудівник" у місті Берислав Херсонської області, де "Таврія Сімферополь" розгромила одеський клуб "Реал Фарма" - 5:0, повідомляє Укрінформ.

В інших матчах зустрічаються:

"Енергія" (Нова Каховка) - "Буковина" (Чернівці) - 1:4

"Калуш" - "ВПК-Агро" (Шевченківка) - 1:0

"Верес" (Рівне) - "Нива" (Тернопіль) - 2:1

"Поділля" (Хмельницький) - "Полісся (Житомир) - 1:0

"Нива" (Вінниця) - ФК "Нікополь" - 5:1

"Гірник" (Кривий Ріг) - "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка) - 0:1

"Кристал" (Херсон) - "Діназ" (Вишгород)

"Авангард" (Бзів) - "Вовчанськ" (Харківська область)

"Альянс" (Липова Долина) - ФК "Ужгород".

Структура проведення Кубка України сезону-2019/2020:

Перший попередній етап

20 команд (2 аматорські колективи + 18 команд 2-ї ліги)

Другий попередній етап

26 команд (10 переможців першого попереднього етапу + 15 команд 1-ї ліги)

Матчі - 27.08.2019. Жеребкування — 21.08.2019.

Третій попередній етап

20 команд (13 переможців другого попереднього етапу + 1 команда 1-ї ліги (ФК "Чорноморець" Одеса) + 6 команд УПЛ, 7-12-е місця)

Матчі - 25.09.2019.

1/8 фіналу

16 команд (10 переможців третього попереднього етапу + 6 команд УПЛ, 1-6-е місця)

Матчі - 30.10.2019.

1/4 фіналу

8 команд (переможці 1/8 фіналу)

Матчі - 04.03.2020.

1/2 фіналу

4 команди (переможці 1/4 фіналу)

Матч - 22.04.2020.

Фінал

13.05.2020.

Усі стадії Кубка України складаються з одного матчу. Господарем поля є команда, яка виступає в лізі, нижчій за рангом.