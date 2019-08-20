Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи УЄФА "Еспаньйол" - "Зоря"

У четвер, 22 серпня, в Барселоні пройде перший матч кваліфікаційного плей-офф раунду футбольної Ліги Європи між "Еспаньйолом" та луганською "Зорею". Стали відомі котирування букмекерів на цю зустріч.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill вважає беззаперечним фаворитом поєдинку іспанську команду, повідомляє Укрінформ.

Перемога барселонського клубу оцінюється коефіцієнтом 1,30, нічия - 5,25, успіх луганчан - 10,00.

"Еспаньйол", який очолює Давід Гальєго, на попередніх стадіях Ліги Європи упевнено обіграв у двуматчевих дуелях ісландський "Стьярнан" (4:0, 3:1) і швейцарський "Люцерн" (3:0, 3:0), а підопічні Віктора Скрипника залишили за бортом турніру чорногорську "Будучность" (3:1, 1:0) та болгарський ЦСКА (1:1, 1:0). Перед матчем український клуб має проблеми зі складом: через дискваліфікацію гру в Іспанії пропустить нападник Назарій Русин, а через травму - центральний захисник Віталій Вернидуб.

Поєдинок "Еспаньйол" - "Зоря", який розпочнеться у четвер на стадіоні "Корнелья-Ель Прат" у передмісті Барселони о 22.00, обслуговуватимуть німецькі судді. Головний арбітр - Тобіас Штілер, лайнсмени - Майк Піккель та Крістіан Гіттельман, четвертий рефері- Гарм Осмерс.

У прямому ефірі зустріч на території України покаже телеканал Уніан.