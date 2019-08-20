Український велогонщик Падун виступить капітаном на “Вуельті Іспанії-2019”

Команда Bahrain-Merida заявила 23-річного українського велогонщика Марка Падуна своїм капітаном на “Вуельту Іспанії-2019”.

Остання в сезоні гонка Гранд Туру "Вуельта Іспанії-2019" стартує 24 серпня. Про це повідомляє XSPORT.

“Перспективний український велогонщик Марк Падун заявлений командою Bahrain-Merida в якості капітана в боротьбі за загальний залік на останній в сезоні гонці Гранд Туру - "Вуельті Іспанії-2019", яка стартує 24 серпня”, - йдеться в повідомленні.

Марк Падун вдруге в кар'єрі виступить на "Вуельті" й на перегонах Гранд Туру в цілому. 2018 року йому вдалося стати третім на 12 етапі, але на 17 етапі він зійшов з дистанції через хворобу.

23-річний гонщик став першим українцем за 12 років, який призначений капітаном своєї команди на гонку такого рівня. 2007 року Ярослав Попович боровся за загальний залік на Giro d'Italia, але зійшов на 13 етапі.

“Марк Падун також буде лідером команди в боротьбі за генеральну класифікацію. Це чудовий шанс для такого молодого талановитого гонщика як Марк, який показав, що знаходиться в хорошій формі. Він висловив бажання взяти на себе таку відповідальність після недавніх гонок “Адріатика Іоніка” і Класика Сан-Себастьяна. Ми привеземо на "Вуельту Іспанії" молоду талановиту команду, яка зможе накопичити більше досвіду виступу на Гран-турі з перспективою розвитку на майбутнє”, - прокоментували це призначення у пресслужбі Bahrain-Merida.

Нагадаємо, “Вуельта” - шосейна багатоденна велогонка, один із трьох Гранд Турів, який проходить щорічно на території Іспанії та Андорри в серпні та вересні.