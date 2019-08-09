Українець Пономар – чемпіон Європи з велоспорту
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Укрінформ
Українець переміг в індивідуальній шосейній гонці.
Андрій Пономар виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи з велоспорту в Алкмарі в юніорській гонці. Про це повідомляє Sport Arena.
Українець переміг в індивідуальній шосейній гонці з відривом в 21 секунду від найближчого переслідувача. Другим фінішував німецький велосипедист Моріс Баллерштетд, третім - італієць Андреа Пікколо.
Нагадаємо, що в кінці липня українець Марк Падун виграв загальний залік багатоденки Adriatica Ionica Race.