Українець Пономар – чемпіон Європи з велоспорту

Українець переміг в індивідуальній шосейній гонці.

Андрій Пономар виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи з велоспорту в Алкмарі в юніорській гонці. Про це повідомляє Sport Arena.

Українець переміг в індивідуальній шосейній гонці з відривом в 21 секунду від найближчого переслідувача. Другим фінішував німецький велосипедист Моріс Баллерштетд, третім - італієць Андреа Пікколо.

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Нагадаємо, що в кінці липня українець Марк Падун виграв загальний залік багатоденки Adriatica Ionica Race.