Семінар баскетбольних суддів у Рівному зібрав рекордну кількість учасників

У Рівному відбувся рекордний за кількістю учасників семінар з підготовки баскетбольних суддів категорії "Б" до нового сезону.

За останні 5 років це був найбільший суддівський семінар - участь у семінарі взяли 57 арбітрів з усіх куточків України. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Захід зібрав як досвідчених арбітрів, так і амбітну молодь, яка у майбутньому має шанси бути в еліті вітчизняного суддівства.

У Рівному відбувся семінар баскетбольних суддів / Фото: пресслужба ФБУ

Керівниками семінару виступили національний інструктор ФБУ та ФІБА Олександр Раєвський, головний спеціаліст ФБУ з питань суддівства Микола Амбросов та арбітр ФІБА, голова технічної комісії ФБУ Борис Рижик.