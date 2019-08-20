Став відомий розклад матчів збірних України на ЧЄ-2019 з баскетболу 3х3

Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 візьмуть участь у чемпіонаті Європи, який 30 серпня - 1 вересня проходитиме в Дебрецені (Угорщина).

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє в груповому раунді проти команд Нідерландів та Іспанії, жіноча - проти Данії та Нідерландів. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Розклад матчів збірних України в груповому раунді

Чоловіки. Група С

30 серпня

20:30. Україна — Іспанія

21:40. Україна — Нідерланди

Жінки. Група D

31 серпня

18:20. Україна — Данія

21:20. Україна — Нідерланди

У чвертьфінал чемпіонату Європи вийдуть дві з трьох кращих команд групи.