Став відомий розклад матчів збірних України на ЧЄ-2019 з баскетболу 3х3
Укрінформ
Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 візьмуть участь у чемпіонаті Європи, який 30 серпня - 1 вересня проходитиме в Дебрецені (Угорщина).
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє в груповому раунді проти команд Нідерландів та Іспанії, жіноча - проти Данії та Нідерландів. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Розклад матчів збірних України в груповому раунді
Чоловіки. Група С
30 серпня
20:30. Україна — Іспанія
21:40. Україна — Нідерланди
Жінки. Група D
31 серпня
18:20. Україна — Данія
21:20. Україна — Нідерланди
У чвертьфінал чемпіонату Європи вийдуть дві з трьох кращих команд групи.