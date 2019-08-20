Холопов назвав склад жіночої збірної України з баскетболу на “Мастерс”

Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Володимир Холопов розповів про готовність своїх підопічних до головних стартів сезону - турніру серії “Мастерс” і чемпіонату Європи.

Наразі у тренувальному таборі до майбутніх змагань готуються Ганна Ольховик, Ольга Краєвська, Ганна Зарицька, Дар’я Завидна, Євгенія Спітковська, Христина Філевич, Ірина Ель-Хажмір, Вікторія Кондусь. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

“Підготовка йде за планом, на сьогодні у тренувальному таборі збірної перебувають вісім гравців. Як на мене, це вісімка найкращих виконавиць з баскетболу 3х3, які в Україні залишилися і здатні грати на високому рівні. Звісно, часу бракує – 12 днів на підготовку замало. Люди приїхали у різній формі, хтось грав турніри “Мастерс”, хтось – Лігу Націй. ...Ступінь готовності різний і складність завдання у тому й полягає, що треба підвести гравців до одного знаменника. Тобто вони мають бути приблизно в однакових кондиціях.

На “Мастерс” їдуть чотири гравці, бо у заявці можуть бути шість. Із шести два гравці задіяні в Лізі Націй. Це Цюбик і Бойко, які в цей же час приблизно гратимуть Лігу націй. На “Мастерс” їдуть Аня Зарицька, Аня Ольховик, Женя Спітковська і Христина Філевич. На чемпіонат Європи я можу заявити інший склад, тобто інших шість гравців. З цих гравців можуть доповнити заявку Даша Завидна та інші збірниці. Обиратиму найсильніших”, - сказав Холопов.

Тренер також зазначив, що турнір серії “Мастерс” можна вважати малим чемпіонатом світу. Лише найсильніші команди допускаються до участі у “Мастерсах”, такі, як США, Китай, Канада. Але найголовніше, що це рейтинговий турнір, який допоможе команді в разі перемоги піднятися у світовому рейтингу до 2-го місця. Тоді його підопічні зможуть напряму відібратися на Олімпіаду-2020.

Як повідомлялося, головні старти сезону в баскетболі 3х3 відбудуться в угорському Дебрецені наприкінці серпня, початку вересня. Вже у неділю, 25 серпня, збірна вирушить до Угорщини.