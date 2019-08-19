Холопов: Завдання збірної з баскетболу 3х3 — напряму відібратися на Олімпіаду-2020

Головний тренер жіночої збірної України 3х3 Володимир Холопов розповів про підготовку команди до головних стартів сезону – турніру серії “Мастерс” і чемпіонату Європи.

Володимир Холопов у коментарі пресслужбі ФБУ, зокрема, зазначив, що головне — підвищитися на 2 місце в європейському рейтингу, щоб напряму відібратися на Олімпіаду-2020.

“В умовах обмеженого часу намагаємося підготуватися якнайкраще. Усі дівчата працюють з бажанням і прагнуть добре виступити і на Мастерсі, і на чемпіонаті Європи. Для нас з точки зору рейтингу вкрай важливі обидва турніри. У нас завдання: спробувати підвищитися на 2 місце у європейському рейтингу, щоб напряму відібратися на Олімпіаду-2020”, - сказав Холопов.

Наразі у київській Пущі Водиці під керівництвом Володимира Холопова до турніру серії “Мастерс” і чемпіонату Європи в режимі дворазових тренувань готуються 8 гравців – Ганна Ольховик, Ольга Краєвська, Ганна Зарицька, Дар’я Завидна, Євгенія Спітковська, Христина Філевич, Ірина Ель-Хажмір, Вікторія Кондусь.

Змагання відбудуться в угорському Дебрецені наприкінці серпня, початку вересня. Вже у неділю, 25 серпня, збірна вирушить до Угорщини.