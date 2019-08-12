Тренер баскетболісток збвіної Украини 3х3: На Євро націлюємося на максимальний результат

14 серпня підготовку до чемпіонату Європи в Дебрецені (Угорщина) розпочне жіноча збірна з баскетболу 3х3.

Планами підготовки команди до чемпіонату поділився її головний тренер Володимир Холопов, який заявив, що збірна прагнутиме на Євро-2019 максимального результату, повідомляє прес-служба ФБУ.

"Працюватимемо на зборах в інтенсивному режимі, плануємо виїзд на турнір "мастерс", що відбудеться у Дебрецені фактично перед чемпіонатом Європи. На зборах перебуватимуть вісім баскетболісток. З тих змагань, що залишилися у сезоні 3х3, чемпіонат Європи є пріоритетним. Розраховувати на гравців, які підписали контракти із зарубіжними клубами, нам не доводиться. Тому дуже приємно, що керівництво "Київ-Баскетаа" пішло мені на зустріч: ми зробили цю команду базовою для збірної, залучили Христину Філевич, Анну Ольховик, Дашу Завидну, Анну Зарицьку. Це гравці, на яких я розраховую у збірній 3х3. Євгенія Спітковська поки не визначилася з клубом. У збірній грати вона бажання має. Також не визначилася з клубом і Віка Кондусь. Але вона також викликана до лав збірної... Буде вибір гравців, прийде й успіх. Спробуємо видати максимальний результат", - сказав Холопов.

Додамо, що чемпіонат Європи з баскетболу 3х3 пройде у Дебрецені з 30 серпня по 1 вересня.