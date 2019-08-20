Після тривалої паузи національна збірна України з футболу повертається до Дніпра.

Стартував продаж квитків на товариський матч Україна — Нігерія, який відбудеться у Дніпрі 10 вересня. Квитки можна придбати виключно на сайті ticketsbox.com. Про продаж квитків у касах “Дніпро-Арени” буде оголошено додатково, повідомляє пресслужба УАФ.

Квитки коштують від 80 грн до 400 грн і не підлягають обміну та поверненню.

Спаринг збірної України з командою Нігерії має важливе стратегічне значення в підготовці до жовтневих поєдинків кваліфікації чемпіонату Європи-2020 Україна — Литва та Україна — Португалія.

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Нагадаємо, що 7 вересня підопічні Андрія Шевченка зіграють на виїзді проти Литви у відборі до Євро-2020. Підготовчий збір розпочнеться 2 вересня в Києві, а 5 вересня національна команда вирушить до Вільнюса.