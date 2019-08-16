Шевченко оголосив склад на матчі з Литвою і Нігерією

Коноплянка і Ярмоленко також у списку.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 24 футболіста на матч кваліфікації Євро-2020 з Литвою і контрольний поєдинок з Нігерією. Про це повідомляє сайт УАФ.

Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Динамо» Київ), Андрій Лунін («Вальядолід», Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (всі - «Шахтар» Донецьк), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (всі - «Динамо» Київ), Ігор Пластун («Гент», Бельгія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).

Півзахисники: Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Роман Безус («Гент» Бельгія), Мар'ян Швед («Селтік», Шотландія), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Віталій Буяльський (всі - «Динамо» Київ), Тарас Степаненко, Марлос (обидва - «Шахтар» Донецьк).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Жуніор Мораес («Шахтар» Донецьк).

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Резервний список: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Артем Бесєдін (всі - «Динамо» Київ), Євген Шахов («Лечче», Італія).

Підготовчий збір розпочнеться 2 вересня в Києві, а 5-го - національна команда полетить до Вільнюса.

Матч відбору до Євро-2020 Литва - Україна зіграють 7 вересня у Вільнюсі, а товариський матч проти Нігерії - 10 вересня в Дніпрі.