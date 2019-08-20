Став відомий розклад матчів жіночої збірної України на волейбольному Євро-2019

Став відомий розклад матчів жіночої збірної України з волейболу на чемпіонаті Європи-2019.

Свої поєдинки підопічні Гарія Егіазарова проведуть у групі B на "Атлас Арені" міста Лодзь (Польща). Про це повідомляє Prosportua.

Українські волейболістки на старті ЧС-2019 зіграють проти збірної Бельгії. Поєдинок відбудеться 23 серпня і розпочнеться о 15.00.

Розклад матчів збірної України

23 серпня. 15.00. Бельгія - Україна

25 серпня. 22.00. Україна - Італія

26 серпня. 21.30. Польща - Україна

28 серпня. 21.00. Україна - Словенія

29 серпня. 19.00. Португалія - Україна

Нагадаємо, напередодні в рамках підготовки до ЧЄ-2019 з волейболу підопічні Гарія Єгіазарова перемогли на турнірі “Кубок Незалежності-2019” в Запоріжжі. Українки виграли всі три матчі - у “Орбіти” (3:0), збірної Естонії (3:1) та збірної Білорусі (3:0).

На Євро-2019 жіноча збірна України зіграє в одній групі з Італією, Польщею, Бельгією, Словенією і Португалією.