Фізично жіноча збірна України з волейболу готова до чемпіонату Європи - Єгіазаров

Наставник жіночої збірної України з волейболу Гарій Єгіазаров розповів про готовність команди до фінальної частини чемпіонату Європи-2019.

Гарій Єгіазаров після перемоги команди на контрольному турнірі в Запоріжжі, зокрема, зазначив, що фізично збірна готова, але потрібно додати в спортивній злості.

“Якщо в грі проти збірної Естонії з нашого боку була недооцінка, то в матчі проти Білорусі гравці виконали установку, і перемога дісталася нам відносно легко.

У нашій грі є проблеми, але у нас залишається ще кілька днів, щоб все доопрацювати. Команді потрібно додати в спортивній злості, бути більш впевненими в собі. Психологія значить дуже багато. Чемпіонат Європи - це завжди додаткова відповідальність і додатковий тиск - значимість матчів, весь антураж ігор, сила суперників. З цим потрібно вміти впоратися. Фізично ж збірна готова”, - розповів Єгіазаров у коментарі XSPORT.

Нагадаємо, 23 серпня збірна України з волейболу стартує у фінальній частині чемпіонату Європи-2019. У рамках підготовки до змагань підопічні Гарія Єгіазарова перемогли на турнірі “Кубок Незалежності-2019” в Запоріжжі. Українки виграли всі три матчі - у “Орбіти” (3:0), збірної Естонії (3:1) та збірної Білорусі (3:0).

На Євро-2019 жіноча збірна України зіграє в одній групі з Італією, Польщею, Бельгією, Словенією і Португалією.

Фото: facebook/fvu.in.ua