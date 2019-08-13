Напередодні Євро-2019 українські волейбольний збірні розіграють "Кубок Незалежності"
Укрінформ
З 16-го по 18 вересня в Запоріжжі відбудеться міжнародний турнір національних волейбольних збірних "Кубок Незалежності-2019".
У турнірі візьмуть участь чоловіча Й жіночі збірні України. Чоловіки зіграють проти Білорусі та Індії, жінки - проти Білорусі та Естонії, повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.
Змагання стануть важливим етапом підготовки збірних України до чемпіонатів Європи-2019.
Нагадаємо, 23-29 серпня У польському місті Лодзь жіноча збірна України під керівництвом Гарія Егіазарова проведе матчі групового етапу Євро-2019 проти волейболісток Польщі, Італії, Португалії, Словенії та Бельгії.
Чоловіча національна команда України, яку тренує Угіс Крастіньш, 13-20 вересня в голландський містах Роттердам та Амстердам поміряється силами із суперниками з Голландії, Польщі, Чехії, Естонії та Чорногорії.