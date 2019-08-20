Стаховський зачохлив ракетку у кваліфікації US Open
Укрінформ
Українець Сергій Стаховський не зміг подолати стартове коло кваліфікації на заключному, четвертому в сезоні тенісному турнірі серії Grand Slam Відкритому чемпіонаті США (US Open) із загальним призовим фондом $50,4 млн.
За вихід до півфіналу відбору Стаховський за 1 годину 20 хвилин поступився іспанцю Ніколі Куну - 4:6, 4:6, повідомляє Укрінформ.
В основній сітці US Open виступлять чотири українки - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катерина Козлова.
Матчі Відкритого чемпіонату США пройдуть в Нью-Йорку з 26 серпня по 8 вересня.