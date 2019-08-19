Калініна програла на старті кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу

Українці Ангеліні Калініній не вдалося відібратися до основної сітки заключного, четвертого в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату США (US Open) із загальним призовим фондом $50,4 млн.

У першому колі кваліфікації Калініна за одну годину програла американці Енн Лі - 0:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Інша представниця України Катарина Завацька розпочне кваліфікацію матчем проти Юлії Глушко з Ізраїлю.

В основну сітку US Open заявлені чотири українки - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катерина Козлова.

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Матчі в жіночій сітці Відкритого чемпіонату США пройдуть в Нью-Йорку з 26 серпня по 7 вересня.