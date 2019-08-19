“Црвена Звезда” не дочекалася відповіді “Динамо” щодо трансферу Шапаренка

Інтерес сербського футбольного клубу “Црвена Звезда” до атакуючого хавбека київського “Динамо” Миколи Шапаренка більше не актуальний.

За інформацією FC Dynamo Nation, відразу після проходу “Копенгагена” в кваліфікації Ліги чемпіонів боси “Звезди” неофіційно звернулися до “Динамо” з приводу умов угоди щодо Шапаренка, але відповідь не отримали.

У минулий четвер рада директорів клубу вирішила почати переговори з іспанським “Лас Пальмасом” щодо трансферу універсального вінгера Матео Гарсії та використати на його придбання частину коштів, запланованих на покупку Шапаренка.

“Динамо” мали час для відповіді до 17 серпня, але проігнорували запит сербів.

Результатом цієї історії стала покупка “Црвеною Звездою” 22-річного аргентинця Матео Гарсії за 1,8 млн євро.

Інтерес “Црвени Звезди” до Миколи Шапаренко більше не актуальний.