Сербська "Црвена Звезда" хоче купити Шапаренка у "Динамо"

Керівництво сербського футбольного клубу “Црвена Звезда” хоче купити у київського “Динамо” 20-річного атакуючого півзахисника Миколу Шапаренка.

“Црвена Звезда” готова заплатити "Динамо" 4 млн євро. Про це FC Dynamo Nation повідомило джерело, наближене до ради директорів клубу.

“Керівництво “Црвени Звезди” дізналося про проблеми Шапаренка в “Динамо” і рада директорів готова зробити пропозицію киянам в розмірі 4 млн євро. У Белграді впевнені, що впораються з “Янг Бойз” у кваліфікації Ліги чемпіонів і участь в цьому турнірі буде привабливим варіантом для самого гравця”, - йдеться в повідомленні.

Наставник “Звезди” Владан Мілоєвич виявився зачарований грою українського півзахисника ще 2017 року в матчі “Динамо” - “Партизан”. Він кілька разів просив керівництво клубу провести переговори про оренду Миколи, рада директорів перейнялася його ентузіазмом і намагалася орендувати Шапаренка ще минулого літа.

У нинішньому сезоні в офіційних матчах за “Динамо” Шапаренко ще не грав. При цьому зазначається, що потенціал Шапаренка високо оцінюється керівництвом “Динамо” і з ним не планують розставатися, в тому числі й на правах оренди.

Фото: ФК "Динамо"