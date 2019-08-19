Володимир Кличко зіграв у шахи у Львові на вулиці

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко зіграв у центрі Львова у шахи.

Фото з місця події Володимир Кличко поділився на своєму акаунті в Twitter.

"Недільний шаховий матч на прекрасних вулицях Львова - як я граю (побив цього хлопця так сильно, що він думав, що ми граємо в шашки). Тримайте розум і тіло в формі, друзі", - підписав фото Кличко.

Sunday chess ♟ match on the beautiful streets @lviv is how I roll (beat this guy so bad he thought we were playing checkers 😉😅)

Keep mind & body sharp my friends! pic.twitter.com/xEhcLOyw2D — Klitschko (@Klitschko) 18 серпня 2019 р.

Нагадаємо, цього року виповнилося 23 роки, як Володимир Кличко завоював золоту медаль в суперважкій вазі на Олімпійських іграх в Атланті (США). 1996 року у фінальному поєдинку Володимир переміг Паеа Вольфграмма з Тонги. Того ж року Володимир Кличко перейшов у професійний бокс і його легендарна кар'єра тривала 21 рік.

Володимир Кличко посів 3 місце в рейтингу боксерів світу, які перемагали на Олімпійських іграх, за версією видання 12up.

Фото: lviv.znaj.ua