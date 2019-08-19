Володимир Кличко зіграв у шахи у Львові на вулиці
Фото з місця події Володимир Кличко поділився на своєму акаунті в Twitter.
"Недільний шаховий матч на прекрасних вулицях Львова - як я граю (побив цього хлопця так сильно, що він думав, що ми граємо в шашки). Тримайте розум і тіло в формі, друзі", - підписав фото Кличко.
Sunday chess ♟ match on the beautiful streets @lviv is how I roll (beat this guy so bad he thought we were playing checkers 😉😅)— Klitschko (@Klitschko) 18 серпня 2019 р.
Keep mind & body sharp my friends! pic.twitter.com/xEhcLOyw2D
Нагадаємо, цього року виповнилося 23 роки, як Володимир Кличко завоював золоту медаль в суперважкій вазі на Олімпійських іграх в Атланті (США). 1996 року у фінальному поєдинку Володимир переміг Паеа Вольфграмма з Тонги. Того ж року Володимир Кличко перейшов у професійний бокс і його легендарна кар'єра тривала 21 рік.
Володимир Кличко посів 3 місце в рейтингу боксерів світу, які перемагали на Олімпійських іграх, за версією видання 12up.
Фото: lviv.znaj.ua