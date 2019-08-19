“Баварія” орендувала у "Барселони" Коутіньйо

Півзахисник каталонського футбольного клубу “Барселона” Філіпе Коутіньйо перейшов до мюнхенської “Баварії” на правах оренди.

У неділю гравець успішно пройшов медогляд, а сьогодні пресслужба клубу повідомила про його оренду на один сезон із правом викупу.

“Для мене цей перехід означає новий виклик в новій країні з одним із кращих клубів Європи. Я в передчутті. Як і у “Баварії”, в мене великі амбіції, і я переконаний, що разом із моїми одноклубниками я зможу досягти своїх цілей”, - цитує Коутіньйо Tribuna.com.

Відеосюжет клубної преси:

"Баварія" орендувала Коутіньйо за 8,5 млн євро. В угоді прописана опція викупу гравця за 120 млн євро.

Фото: fcbayern.com