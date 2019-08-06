Коутіньйо не хоче грати за лондонський “Арсенал” - ЗМІ

Півзахисник каталонського футбольного клубу “Барселона” Філіпе Коутіньйо не хоче переходити до лондонського “Арсеналу”.

За інформацією джерела Footballua.tv, 27-річний бразильський футболіст збирається залишитися в “Барселоні” й довести команді свою корисність.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Філіпе Коутіньйо може продовжити кар'єру в іншому клубі на правах оренди. Лондонський "Арсенал" в неділю, 4 серпня, проводив переговори щодо оренди футболіста з можливістю викупу через йього велику трансферну вартість. “Барселона” готова продати півзахисника за 100 млн євро.

У 54 матчах, зіграних минулого сезону в складі каталонської команди, Коутіньйо забив 11 м’ячів і зробив 5 результативних передач.

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